Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha presentato al Parlamento di Ankara una richiesta formale di autorizzare l’invio di una missione militare di peacekeeping in Azerbaigian, con il compito di monitorare insieme alla Russia la tregua siglata con l’Armenia sul Nagorno-Karabakh.

La mozione presentata alla Grande assemblea nazionale di Ankara sollecita la missione per «creare un centro congiunto con la Russia» per il monitoraggio del cessate il fuoco e per «condurre le attività del centro».