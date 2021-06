Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L’aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell’accaduto. I due feriti hanno 45 e 68 anni e sono stati trasportati in ospedale per i soccorsi.

Secondo una portavoce della polizia, sentita da Ntv, l’aggressore non aveva alcun legame con le persone aggredite, ma per ora non vi sarebbero indizi di un movente politico. I due feriti, soccorsi in ospedale, non sono a rischio.