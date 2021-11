Éric Zemmour, il non candidato che spacca in due la Francia

Presidenziali

Giornalista e conduttore televisivo, 63 anni, è il volto nuovo della destra transalpina - Pur non essendo in corsa ufficialmente per l’Eliseo, i sondaggi lo indicano come avversario possibile di Emmanuel Macron al ballottaggio - Le polemiche sulla riabilitazione di Vichy