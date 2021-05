I turisti che si trovavano vicino al cratere al momento dell’eruzione del vulcano Nyiragongo nella Repubblica Democratica del Congo orientale sono «sani e salvi», lo ha comunicato su Twitter l’Istituto congolese per la conservazione della natura, organizzazione ombrello del Parco nazionale Virunga, dove si trova il vulcano, dopo che il fiume di lava si è arrestato .

L’Istituto non ha specificato quanti siano né le loro nazionalità. L’organizzazione ha poi precisato che anche i gorilla di montagna, esemplari rarissimi, «non sono minacciati» .

La più antica riserva naturale dell’Africa inaugurata nel 1925, il Parco Virunga è un santuario per i gorilla di montagna, presenti anche in Ruanda e nella vicina Uganda. Situato al confine con il Ruanda e l’Uganda, il parco si estende per 7.800 km2 nella provincia del Nord Kivu di cui Goma è la capitale.