(Aggiornato alle 09.00) - Conseguenze fatali per l’eruzione vulcanica nelle Filippine, vicino a Manila, dove il Taal ha iniziato ad eruttare anche lava questa mattina. A Calamba un uomo è rimasto ucciso in un incidente stradale a causa della cenere emessa dal vulcano, e secondo la polizia tre persone sono rimaste ferite. Dopo il Mayon, il Taal è il secondo vulcano più attivo del sud-est asiatico, ma da 40 anni non destava tanta preoccupazione. Dal fine settimana la situazione si è fatta sempre più minacciosa e ora l’istituto sismologico di Phivolcs ha avvertito che un’altra violenta eruzione potrebbe avvenire. Nella notte, a causa del vulcano, sono state avvertite almeno 75 scosse sismiche. 45.000 persone sono già state costrette a cercare rifugio, compresi i turisti e le autorità filippine hanno sollecitato una «evacuazione totale» nel raggio di 17 chilometri dal vulcano Taal, a rischio di una eruzione esplosiva, che potrebbe coinvolgere oltre mezzo milione di abitanti dei dintorni della capitale Manila.