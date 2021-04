L’ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, è stato invitato oggi a incontrare il consigliere di Vladimir Putin per gli Affari Esteri Yuri Ushakov. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo allagenzia Tass. Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden hanno avuto ieri la loro seconda conversazione telefonica da quando il leader americano ha assunto l’incarico. Il Cremlino ha annunciato che i presidenti hanno discusso in dettaglio le relazioni bilaterali e una serie di questioni internazionali. La Casa Bianca ha detto che Biden ha suggerito di incontrare Putin «in un Paese terzo» nei prossimi mesi. Più tardi Washington ha sottolineato che gli Stati Uniti non cambieranno la loro posizione di esercitare pressione sulla Russia nonostante i piani di tenere il vertice.