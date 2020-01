Il capo dell’Hezbollah libanese, Seyed Hassan Nasrallah, ha promesso vendetta per l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un attacco americano a Baghdad. «Infliggere la giusta punizione a questi criminali assassini sarà la responsabilità e il compito di tutti i combattenti della resistenza nel mondo», ha affermato Nasrallah in un comunicato citato dai media libanesi. «Noi che siamo stati al suo fianco - aggiunge il capo del Partito di Dio sostenuto da Teheran - seguiremo le sue orme e ci batteremo giorno e notte per conseguire i suoi obiettivi».

L’ambasciata Usa: «Americani in Iraq, lasciate il Paese»

L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad sollecita i cittadini americani a «lasciare l’Iraq immediatamente» dopo l’attacco in cui è rimasto ucciso il generale Soleimani. «I cittadini americani partano per via aerea dove possibile, altrimenti raggiungano altri paesi via terra», sottolinea l’ambasciata Usa in una nota.

Le compagnie petrolifere straniere presenti nella regione irachena di Bassora, vicino al confine con l’Iran, hanno ordinato l’evacuazione di decine di loro dipendenti. Ne danno notizia media libanesi citando la televisione di Stato irachena.

L’evacuazione del personale straniero, secondo alcuni media che rilanciano la notizia, non dovrebbe compromettere l’operatività degli impianti.

Il governo tedesco esprime preoccupazione

Alla luce degli sviluppi della situazione iraniana, il governo tedesco esprime «preoccupazione» per il «pericoloso momento di escalation» in cui ci si trova, e sollecita «oculatezza e moderazione, per contribuire alla distensione» nella regione. Lo ha detto la portavoce della cancelliera Ulrike Demmer, in conferenza stampa a Berlino.

