L’attrice britannica Esmé Bianco ha fatto causa a Marilyn Manson accusando il cantante di stupro e violenze sessuali. La Bianco, che nella popolare serie «Trono di Spade» ha interpretato il ruolo di Ros, ha denunciato Manson e il suo ex manager Tony Ciulla presso la US District Court di Los Angeles, affermando tra l’altro che i due uomini hanno violato le leggi contro il traffico di persone portandola da Londra a Los Angeles con la scusa di una parte in un video musicale e in un film che non sono mai stati girati. L’attrice è una delle donne, una decina, che quest’anno sono uscite allo scoperto contro il musicista. Tra queste, la protagonista di «Westworld» Evan Rachel Wood: all’inizio di febbraio in un’intervista al «New York», l’attrice aveva annunciato che il controverso cantante di «Antichrist Superstar» era il partner a cui si era riferita quando nel corso degli anni si era dichiarata vittima di violenze domestiche. La denuncia della Bianco è la prima in tribunale contro Manson, il cui vero nome è Brian Warner e che ha adottato lo pseudonimo in omaggio a Marilyn Monroe e allo stragista di Bel Air Charles Manson. Dopo le accuse della Wood, il cantante era stato scaricato dall’etichetta discografica Loma Vista che aveva distribuito i suoi ultimi album e dall’agenzia Caa che lo aveva fino ad allora rappresentato.