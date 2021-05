Esortava alla jihad ed esaltava gli attentati terroristici, come quello di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo del 2020, l’imam del carcere di Alessandria. Nei confronti dell’uomo, un detenuto di origini marocchine, i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura. È ritenuto responsabile di istigazione a delinquere, in relazione ai delitti di terrorismo, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. I carabinieri del Ros hanno anche eseguito diverse perquisizioni. L’attività è stata effettuata, in particolare, nei confronti di alcuni nordafricani detenuti presso il carcere di Alessandria e della moglie del detenuto marocchino, una cinquantenne del Torinese.