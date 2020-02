Un neonato, che avrebbe compiuto 2 mesi proprio oggi, è morto a Pisa a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale ieri pomeriggio. Il bimbo viaggiava nell'auto dei familiari coinvolta in un tamponamento fra almeno tre vetture.

I seggiolini per lattanti (ossia per i bimbi fino ai 14 mesi) devono essere posizionati in senso contrario a quello di marcia. Meglio quindi sul sedile anteriore che consente di avere il bebè sempre sott’occhio. In questo caso l’airbag lato passeggero deve essere disinserito. In questo caso il seggiolino deve essere installato sul sedile posteriore.