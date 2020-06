Quattro operai sono morti ieri notte nel sud-est della Turchia al confine con l’Iraq a seguito di un’esplosione avvenuta sul veicolo che li conduceva sul posto di lavoro. Lo rende noto la prefettura di Sirnak, spiegando che l’esplosione è avvenuta su un mezzo che trasportava carburante per i motori utilizzati in un cantiere nel distretto di Silopi. Un’indagine è stata aperta per accertare le cause dell’incidente.