Almeno 3 gendarmi sono morti e altri 6 sono rimasti feriti nell’esplosione di un carico di fuochi d’artificio che veniva trasportato su un tir nel nord-ovest della Turchia. Lo riferisce il ministero dell’Interno di Ankara. Al momento dell’incidente, il mezzo stava trasferendo il materiale in un luogo sicuro per una detonazione controllata nell’ambito delle attività di smaltimento dopo l’esplosione avvenuta la scorsa settimana in una fabbrica nella stessa provincia nordoccidentale di Sakarya, che aveva provocato 7 morti e 122 feriti. Lo riferisce il ministero dell’Interno di Ankara.