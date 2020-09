(Aggiornato alle 08.45) È di cinque persone rimaste ferite in modo lieve e una in modo più grave il primo bilancio dell’esplosione che si è verificata questa mattina in una palazzina di piazzale Libia a Milano, in zona Porta Romana. La persona più grave è quella che si trovava nell’appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte. La persona ferita più gravemente è un uomo di 30 anni che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lo comunica l’azienda regionale per le urgenze Areu, spiegando che sarebbero una cinquantina gli abitanti del condominio e che dall’esplosione al piano terra si sarebbe poi sviluppato un incendio che avrebbe coinvolto il primo piano. Chi abita in zona ha parlato di «un’esplosione fortissima».