(Aggiornato alle 19.03) Violenta esplosione nel centro di Nashville, in Tennessee (USAS), oggi, 25 dicembre. Le immagini della televisione locale WKRN hanno mostrato camion dei pompieri e, inizialmente, diversi incendi in strada, poi contenuti. Tre persone sono state ricoverate in ospedale con ferite lievi, ha detto un portavoce dei servizi di emergenza.