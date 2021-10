Un’esplosione si è verificata questa sera in una moschea della provincia di Khost, nell’est dell’Afghanistan alla frontiera con il Pakistan. Secondo un primo bilancio delle autorità locali, riferisce Tolo News, almeno una persona è rimasta uccisa e altre 14 risultano ferite. Tra queste, 3 sarebbero in condizioni critiche. Non risulta al momento alcuna rivendicazione.