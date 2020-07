(Aggiornato alle 14.25) Si aggrava ancora il bilancio dell’esplosione avvenuta stamani in una fabbrica di fuochi d’artificio nel distretto di Hendek a Sakarya, nel nord-ovest della Turchia. Il totale delle vittime accertate è salito da 2 a 4, mentre i feriti sono aumentati a 93.

Si teme che il bilancio possa peggiorare ulteriormente, visto che al momento dello scoppio erano al lavoro 186 operai e diversi di loro non risultano ancora raggiunti dai soccorritori.

Lo ha reso noto il ministro della Salute turco Fahrettin Koca. La maggior parte dei feriti avrebbe subito danni all’udito per il fortissimo boato, che è stato sentito fino a una cinquantina di chilometri di distanza. Al momento dello scoppio, all’interno dell’edificio erano presenti tra 150 e 200 lavoratori.

Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. In passato, nella stessa fabbrica si erano registrati almeno due significativi incidenti analoghi, nel 2009 e nel 2014, che provocarono la morte di 2 operai e il ferimento di altri 39.