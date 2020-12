Un’esplosione si è verificata poco in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti (Abruzzo). Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, ci sarebbero vittime. La fabbrica coinvolta è una azienda che recupera, tra le altre cose, polvere pirica dagli ordigni recuperati nelle operazioni di bonifica effettuate degli artificieri. Sul posto si stanno recando i soccorsi, ma al momento non è dato sapere se ci sono feriti. L’azienda, Esplodenti Sabino, conta circa un centinaio di dipendenti.