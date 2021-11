Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite da un’esplosione avvenuta in una moschea nella provincia orientale afgana di Nangarhar, nel distretto di Spin Ghar.

Al momento non risultano rivendicazioni, ma il ramo afghano del gruppo Stato islamico, emerso per la prima volta a Nangarhar nel 2015, ha rivendicato una serie di sanguinosi attentati in Afghanistan messi a segno dopo il ritorno al potere dei talebani.