Due giovani svizzere vive per miracolo e due camionisti morti in un modo tremendo, arsi vivi in un incidente stradale che in mattinata ha spezzato in due l’autostrada del Sole tra l’Emilia e la Lombardia.

Qui, nel territorio della Bassa piacentina, nel comune di Cadeo, un’autocisterna carica di Gpl è esplosa lungo la corsia Nord dell’A1 dopo essere stata tamponata e travolta da un altro mezzo pesante, un autoarticolato che la seguiva a breve distanza lungo la stessa direzione di marcia.

Nell’impatto, secondo una prima ricostruzione effettuata dai tecnici, sono saltate le valvole di sicurezza della cisterna che in un istante si è così trasformata in una bomba in mezzo all’autostrada.

Dopo l’esplosione, il vasto incendio che ne è scaturito ha travolto anche un’auto di passaggio in quell’istante: a bordo c’erano due giovani ragazze provenienti dalla Svizzera che, non si sa ancora come, sono riuscite a scendere dalla vettura e a correre via prima che anche la loro vettura si trasformasse in una carcassa carbonizzata avvolta dalle fiamme.

Una dinamica e una sciagura che hanno richiamato subito alla mente di tutti l’analogo episodio avvenuto sulla tangenziale di Bologna a Panigale il 6 agosto del 2018.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda sono accorsi al chilometro 67 Nord con tutti i mezzi disponibili. Un video, girato direttamente dalla prima squadra operativa giunta sul posto, mostra chiaramente l’inferno che attendeva i soccorritori: uno scenario complicato, rischioso, che ha tenuto i pompieri impegnati per ore a spegnere l’incendio, prima di poter dichiarare sicura la zona.

Mentre sul posto arrivavano anche i mezzi del 118 e l’eliambulanza, la polizia stradale ha provveduto a chiudere completamente al traffico l’A1, con uscite obbligatorie a Piacenza e Parma.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della scena, dei mezzi coinvolti nell’incidente è rimasto ben poco, così come dei corpi dei due autisti che, in serata, non erano ancora stati identificati con certezza dalla polizia, visto che anche le targhe dei camion sono state incenerite nel rogo.

La corsia in direzione Sud è stata riaperta solo nel primo pomeriggio, mentre quella dell’incidente resta chiusa per permettere i rilievi e il non semplice recupero dei mezzi coinvolti.

