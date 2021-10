(Aggiornato alle 23.54) Una serie di esplosioni sono state udite nella base di al-Tanf, in Siria, utilizzata dalla coalizione anti-ISIS e guidata dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

Secondo l’ong, l’attacco è stato compiuto da un drone. Un funzionario americano ha confermato all’AFP che un attacco ha preso di mira la base aggiungendo che, al momento, non ci sarebbero vittime né feriti.

La base di al-Tanf, nel deserto nel sud della Siria, è stata istituita nel 2016 come parte della lotta contro l’ISIS. Damasco e i suoi alleati hanno ripetutamente criticato la presenza di truppe americane in quella zona. Le forze sostenute dall’Iran si trovano non lontano da questa base strategicamente importante, situata sulla strada Baghdad-Damasco.