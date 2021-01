Essere nel posto giusto al momento giusto

La consapevolezza di trovarsi nel posto giusto al momento giusto arriva quando, in piena pandemia, tu in Israele, neanche 50.enne, riesci a vaccinarti contro un virus che ha bloccato il mondo intero, facendo milioni di vittime, mentre tuo padre, 77 anni, in Italia, con una malattia genetica importante, non sa neanche quando si vaccinerà. Di domenica mattina mi sono recato al palazzetto dello sport di Gerusalemme, il più grande centro vaccinale attrezzato nella Città Santa. Con me diverse persone anziane. Ingressi con il tesserino, sedie, acqua, mezzi elettrici per trasportare i non deambulanti. La fila scorreva rapida, le postazioni erano tante. Io, come molti stranieri, non ho l’assicurazione locale. Poco male, la vaccinazione la garantiscono a tutti. Mi hanno registrato e fornito di un numero...