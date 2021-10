Il governo di Addis Abeba ha utilizzato la compagnia aerea di bandiera per trasportare armi da e verso la confinante Eritrea durante la guerra civile nella regione settentrionale etiope del Tigrè secondo quanto rivelato da un’inchiesta della CNN smentita dalla stessa Ethiopian Airlines.

È la prima volta che questo traffico di armi tra gli ex nemici è stato documentato durante la guerra, viene aggiunto. Esperti hanno affermato che i voli costituirebbero una violazione del diritto internazionale dell’aviazione, che vieta il contrabbando di armi per uso militare su aerei civili.

La compagnia aerea in precedenza aveva diffuso due smentite del traffico di armi. Rispondendo alla CNN, Ethiopian Airlines ha affermato di «rispettare rigorosamente tutte le normative nazionali, regionali e internazionali relative all’aviazione» e che «per quanto a sua conoscenza e i suoi dati, non ha trasportato alcun armamento bellico in nessuna delle sue rotte da nessuno dei suoi aerei».