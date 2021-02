Circa 3’000 persone sono arrivate in un altro campo a Mai-Aini, al quale l’Onu ha accesso, ha detto Filippo Grandi, Alto commissario dell’Unhcr. Molti rifugiati «sono stati intrappolati in un fuoco incrociato, rapiti e costretti a tornare in Eritrea» dalle forze di Asmara, ha detto Grandi citando le testimonianze raccolte nella visita al campo durante un viaggio di quattro giorni per incontri con i funzionari in Etiopia.