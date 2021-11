I ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), che da nord combattono per la riconquista di un ruolo chiave giocato durante un quarto di secolo in Etiopia e perduto con l’avvento di Abiy, sono «attualmente alla periferia della capitale», segnala la Cnn citando fonti diplomatiche regionali.

«Se le cose continuano così, la presa di Addis Abeba è questione di mesi, se non di settimane», ha sostenuto il portavoce dell’Ola, Odaa Tarbii, dando per «scontata» la caduta di Abiy. Ad essere travolto sarebbe anche il tentativo del 45enne premier di riformare il Paese gestendo al contempo le tensioni fra le oltre 90 etnie in cui spiccano - accanto ad Amhara, Somali e Afar - appunto gli Oromo e Tigrini (questi ultimi sono circa 6 milioni dei 110 milioni di etiopi). Non a caso Abiy, egli stesso oromo per parte di padre, ha accusato l’alleanza ribelle di voler «distruggere il Paese» e trasformare l’Etiopia in una Libia o Siria.