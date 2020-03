(Aggiornato alle 19:22) L’escalation dei casi di coronavirus nel mondo si fa giorno per giorno sempre più preoccupante. A livello globale sono quasi sulla soglia dei 130 mila i casi di contagio, secondo la Johns Hopkins University. Oltre 5.000 le vittime.

Ieri, i nuovi casi positivi al test in Svizzera erano 858. I casi confermati sono saliti a 815 (202 in più) secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In Ticino nella giornata di ieri si sono registrati due decessi legati alla Covid-19. I nuovi casi di contagio nel nostro cantone sono attualmente 258.

Intanto, l’Europa è il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. Lo certifica l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Primo contagio a Trinidad e Tobago, era in Svizzera

E' un uomo di 52 anni il primo caso confermato di coronavirus a Trinidad e Tobago, stato insulare dell'America centrale caraibica. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Terrence Deyalsingh. Il paziente, ha precisato il ministro, è tornato lunedì dalla Svizzera ed ha subito manifestato i sintomi tipici del virus Covid-19. Per questo le autorità sanitarie ne hanno disposto il ricovero nell'ospedale di Caura, 19 chilometri ad est della capitale, Port of Spain.

Austria, controlli anche sul confine svizzero

L'Austria introdurrà controlli sanitari anche verso la Svizzera. Le verifiche - ha spiegato il ministro degli interni Karl Nehammer - riguarderanno anche i treni, come già avvenuto sul confine con l'Italia. Il passaggio dei frontalieri sarà consentito, come anche il transito delle merci, ha precisato. Vienna ha inoltre annunciato lo stop ai voli di linea per la Svizzera, la Spagna e la Francia.

«Stato di emergenza» in Spagna

La Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all'epidemia da coronavirus. Lo rendono noto i media spagnoli. La misura consente di limitare temporaneamente la circolazione delle persone. "Faremo ciò che è necessario, dove è necessario e quando è necessario", ha sottolineato il premier Pedro Sanchez, secondo quanto riferisce La Vanguardia. La Costituzione consente al governo di applicare questa misura, con un decreto concordato dal Consiglio dei ministri, già convocato per domani, e per un periodo massimo di 15 giorni.

Verso lo stato di emergenza anche negli States

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si appresta a dichiarare l'emergenza nazionale a causa del coronavirus nel corso della conferenza stampa convocata nella serata (ora svizzera). Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Con la dichiarazione di emergenza nazionale, Trump può fare ricorso allo Stafford Act, che consente alle imprese di accedere ai fondi federali e di elargire maggiori aiuti federali agli Stati e alle comunità locali.

L’Austria chiude 47 valichi

L’Austria ha annunciato la chiusura di 47 valichi minori con l’Italia. Restano aperti il Brennero, passo Resia, Prato alla Drava e Tarvisio. L’elenco è contenuto nel decreto del ministro degli Interni Karl Nehammer, pubblicato dalla Wiener Zeitung. A Tarvisio/Thorl-Maglern sulla strada statale si potrà entrare in Austria solo dalle ore 6 alle 21. Chiudono, se non già fermi per la chiusura invernale, Pramollo, passo Rombo e passo Stalle. Gli altri valichi sono sentieri alpini, come per esempio il passo dei Tauri.

Oltre il 20% dei decessi solo in Italia

Due decessi su dieci collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia: i 1.016 morti nella Penisola rappresentano il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. E’ quanto emerge dall’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. La percentuale italiana, in continua crescita, è seconda solo alla Cina, che conta l’66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172.

Berlino tende la mano alle imprese

Il governo tedesco pianifica aiuti miliardari per le imprese, per tutelare i posti di lavoro in Germania. Lo scrive l’agenzia tedesca DPA, citando il piano a cui stanno lavorando il ministro delle Finanze Olaf Scholz e quello del Lavoro Hubertus Heil.

Il Liechtestein chiude le scuole

Dopo l’Italia, la Francia, il Belgio e altri Stati, anche il Principato del Liechtenstein chiude da lunedì tutte le scuole, gli asili e i nidi per l’infanzia. Lo ha annunciato oggi il governo di Vaduz in seguito all’epidemia di coronavirus. La misura è valida fino alle vacanze di Pasqua.

Blocchi al confine sloveno

Da questa mattina le autorità slovene hanno bloccato lungo il confine con l’Italia l’accesso a tutti gli automezzi oltre 3,5 tonnellate che non abbiano targa slovena. Possono invece passare quelli con targa italiana soltanto se diretti in Slovenia e con merce deperibile, dunque non in transito.

Solo 8 nuovi casi in Cina

La Cina ha annunciato un bollettino da coronavirus relativo alla giornata di ieri con nuovi minimi assoluti: appena 8 nuovi casi registrati e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito anche che 6 morti fanno capo alla provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, e uno a quella dello Shandong. Sono 1.318 i pazienti dimessi dagli ospedali che portano le guarigioni complessive a 64.111, pari a quasi l’80% (79,33%) degli 80.813 contagi finora accertati.

