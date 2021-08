Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, che diffonde anche un video in cui si vedono le persone imbarcarsi mentre l’orizzonte, nella notte, oltre lo specchio d’acqua, appare come incorniciato dal fuoco: sono le fiamme che si alzano da dietro le colline.

«Qui è come un’apocalisse; non so in che altro modo descrivere la situazione», ha detto all’emittente statale Ert il capo della guardia costiera nella città di Aidipsos. Il responsabile della protezione civile greca, Nikos Hardalias, ha detto che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare «condizioni eccezionalmente pericolose e senza precedenti» nel tentativo di spegnere 154 roghi ancora attivi ieri, 64 di questi che hanno continuato a bruciare nella notte in tutto il paese.