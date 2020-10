Negli Stati Uniti mancano ormai pochissimi giorni alle elezioni del 3 novembre. Il candidato alla Casa Bianca Biden è ancora in testa nei sondaggi ma Trump appare in recupero sia a livello nazionale che di singoli Stati. La martellante campagna elettorale del presidente uscente con continui spostamenti da uno Stato all’altro sembra portare i suoi frutti, anche se la strategia dell’inquilino della Casa Bianca non sembra cambiata. Invece di rivolgersi a tutti gli americani, i suoi discorsi infuocati sono diretti ai suoi sostenitori più fedeli, a cominciare dai cristiani evangelici.

Gli evangelici rappresentano la corrente religiosa più importante degli Stati Uniti e sono circa un quarto della popolazione americana. Secondo vari studi nelle elezioni del 2016 questa corrente del protestantesimo...