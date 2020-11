È caccia agli uomini in Libano con la polizia che cerca 44 detenuti evasi in massa da un carcere alle porte di Beirut. Le forze dell’ordine hanno anche diramato un messaggio di allerta per i residenti invitandoli a prestare particolare attenzione.

Fra i 69, cinque sono rimasti uccisi in un incidente stradale dopo che hanno perso il controllo dell’auto che avevano rubato per fuggire schiantandosi contro un albero. Una persona è stata trasportata in ospedale. Mentre 15 dei detenuti in fuga sono stati catturati e altri quattro si sono consegnati alle autorità.