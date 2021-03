Dal Canale di Suez passa ogni anno il 12% del commercio mondiale, valutabile nel 2020 intorno a 13,5 migliaia di miliardi di franchi, mentre nel 2019, era pre-Covid, sfiorava le 17 migliaia (fonte: Boston Consulting Group). Per questo il caso della portacontainer Ever Given incagliata da martedì in un banco di sabbia, bloccando il traffico nel canale chissà per quanto, è una tragedia economica planetaria, che potrebbe avere effetti molto concreti su tutti noi.

Sfortuna globalizzata

La vicenda è nata da una buona dose di sfortuna, perché la Ever Given è una delle navi commerciali più lunghe del mondo: 400 metri, per 59 di larghezza, e una capacità di trasportare anche 20.000 container per viaggio. Bandiera panamense e proprietà taiwanese (la società si chiama Evergreen), partita dalla Cina e...