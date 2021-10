Evergrande torna agli scambi alla Borsa di Hong Kong dopo la lunga sospensione annunciata il 4 ottobre in attesa della comunicazione di una «importante transazione», fallita poi con il gruppo Hopson: i titoli del secondo sviluppatore immobiliare cinese segnano un tonfo del 10,51%, mentre le controllate Evergrande Property Services (il cui 50,1% era oggetto della trattativa con Hopson al prezzo di 5,1 miliardi di dollari) ed Evergrande NEV cedono, rispettivamente, l’8,20% e il 6,86%.

In più comunicazioni alla Borsa di Hong Kong, Evergrande ha avvertito ieri che «non vi è alcuna garanzia che il gruppo sarà in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari» a fronte di una situazione critica della liquidità.

Il gruppo di Shenzhen, con debiti per 305 miliardi di dollari, ha ufficializzando il fallimento delle trattative con il gruppo Hopson Development (+5% in Borsa) sulla vendita del 50,1% della controllata Evergrande Property Services, attiva nei servizi di gestione immobiliare, al prezzo rivisto di 2,58 miliardi di dollari.

Dopo l’accordo di fine settembre sulla vendita del 19,93% di Shengjing Bank per 1,5 miliardi di dollari al servizio dei debiti vantati con l’istituto stesso, «non ci sono stati progressi materiali nella vendita di attività del gruppo» che «continuerà ad attuare le misure per alleviare i problemi di liquidità» in linea con quanto già annunciato con le comunicazioni di fine agosto. Evergrande, in altri termini, non ha fatto passi in avanti sostanziali sulla cessione di asset: al recente nulla di fatto sulla dismissione per 1,7 miliardi della sua sede di Hong Kong alla società immobiliare Yuexiu, si è aggiunto quello con il gruppo Hopson del ‘magnate invisibile’ Chu Mang Yee.

Riconoscendo che il periodo di tolleranza di 30 giorni sugli interessi dei bond offshore in dollari maturati a settembre e non pagati sta per scadere, ha precisato poi che l’Autorità di vigilanza finanziaria di Hong Kong (FRC) ha avviato la scorsa settimana un’indagine «sull’adeguatezza della rendicontazione» in merito alla continuità aziendale nel bilancio 2020 e nel primo semestre 2021.

