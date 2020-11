Toccano il cuore le immagini pubblicate dall’ente benefico spagnolo Musica Para Despertar, che ha condiviso un filmato di Marta C. Gonzalez, ex prima ballerina del New York City Ballet e malata di Alzheimer, mentre ascolta «Il lago dei cigni».

La donna è morta un anno fa, e per ricordarla è stato pubblicato un video in cui la si vede replicare i movimenti di danza, sulle note de «Il lago dei cigni» di Tchaikovsky. La musica, familiare a colei che per decenni ha calcato le scene dei teatri, permette di far riaffiorare gesti mai dimenticati. E così la ex ballerina inizia a esibirsi in armoniosi movimenti delle braccia, che ricordano le coreografia portata in scena molti anni prima.