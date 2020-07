All’epoca dei fatti nel 1944 Bruno D., ora 93 enne, aveva 17 anni e per questo è stato giudicato secondo la giurisdizione che si applica ai minorenni. La pubblica accusa aveva chiesto per lui una pena di tre anni. Il condannato sconterà la pena di due anni in libertà vigilata. Era accusato di complicità nell’uccisione di 5233 persone.