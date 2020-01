Un ex impiegato dell’operatore giapponese SoftBank è stato arrestato con l’accusa di spionaggio per aver fornito informazioni riservate ad agenti russi. Lo rivela la polizia di Tokyo, spiegando che il dipendente di 48 anni, Yutaka Araki, è sospettato di aver prelevato documenti confidenziali sul commercio da un server interno di un’azienda di telecomunicazioni, lo scorso febbraio, in violazione della legge sulla concorrenza. Pur non rivelando il nome della società, i media locali presumono che sia SoftBank Corp, una divisione dello stesso gruppo SoftBank.