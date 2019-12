Musharraf, 76 anni, «è stato giudicato colpevole della violazione dell’articolo 6 della Costituzione», ha riferito un funzionario del governo, Salman Nadeem, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della sentenza. Ma il generale non era nella blindatissima aula della corte. Ha saputo della condanna a Dubai, dove si trova per cure mediche dal 2016, e da dove difficilmente tornerà nel Paese in assenza, tra l’altro, di un trattato di estradizione formale tra Emirati e Pakistan. Uno dei suoi avvocati, Akhtar Shah, ha già annunciato che il collegio difensivo presenterà ricorso contro la condanna a morte.

Il colpo inferto dalla magistratura non solo a Musharraf, ma a tutta la potente casta militare pachistana, è durissimo. Mai un leader in divisa era stato accusato di un reato di tale gravità e condannato alla pena capitale. E anche in tempi di governi civili, come quello dell’attuale premier Imran Khan, gli alti gradi hanno tradizionalmente avuto l’ultima parola sui destini politici pachistani. La reazione dell’esercito non si è fatta attendere.