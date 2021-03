In Germania, stando ai primi exit poll della ZDF, i socialdemocratici di Malu Dreyer (SPD) sono in vantaggio alle regionali in Renania-Palatinato con il 33,5% rispetto alla CDU che, con Christian Baldauf, è ferma al 25,5%. L’ultradestra di AFD ha ottenuto il 10,5%, i verdi hanno il 9,5%, i liberali il 6,5, e la Linke (sinistra) il 3%.