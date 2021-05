Gaurav Sharma, youtuber di Delhi seguito da 4 milioni di persone, è stato arrestato dopo aver postato sul suo canale il video del volo del suo cagnetto Dollar che si libra sui tetti della capitale in lockdown, agganciato a un grappolo di palloni variopinti.

Il cane è poi stato afferrato da un ragazzo su un balcone, apparentemente non troppo traumatizzato.

Liberato su cauzione, il trentaduenne star del social si è profuso in scuse, sostenendo che il video ha creato una cattiva impressione. Il cagnetto bianco «È il tesoro della mia vita», ha detto per discolparsi: «Non sono sposato e lo considero come un figlio».