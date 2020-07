Facebook chiude Unmasking America, uno dei gruppi più popolati sul social network critico nei confrotni dell’uso delle mascherine, in un Paese in cui i contagi aumentano e il presidente Trump ha un atteggiamento ondivago sulla prevenzione del coronavirus. Il gruppo - spiega il sito The Verge - annoverava oltre 9.600 membri. Tra le presunte ragioni per non indossare le mascherine i problemi fisici - il minor afflusso di ossigeno al cervello - e anche quelli psichici causati dall’uso.