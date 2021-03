La documentazione depositata da Facebook alla corte distrettuale di Washington è la prima risposta legale del social media da quando la causa antitrust è stata avviata lo scorso dicembre, accusandola in pratica di portato avanti una strategia sistematica per eliminare ogni minaccia al suo monopolio. In questo quadro rientrano le operazioni con cui sono state acquisite nel 2012 Instagram, per un miliardo di dollari, e nel 2014 WhatsApp per 19 miliardi di dollari. Pur avendo approvato le acquisizioni, la Ftc ha messo in evidenza come il tempo ha dimostrato che Facebook le ha usate per consolidare la sua posizione di monopolio. Secondo gli stati questa mancanza di concorrenza ha provocato danni ai consumatori, fra i quali un indebolimento delle tutele per la privacy.