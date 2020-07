L’impresa statunitense sottolinea che questi account sarebbero collegati al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ai suoi figli e al suo ex partito, il Partito social-liberale (Psl, di estrema destra), venendo usati per diffondere meme e contenuti politici, nonché per attaccare gli avversari.

Il social network non afferma che gli account siano stati utilizzati per diffondere fake news. La motivazione per smantellare la rete sarebbe l’identità falsa, la pubblicazione di spam e l’uso di meccanismi per aumentare artificialmente la portata delle pubblicazioni. Tutte le pratiche violano i termini di utilizzo delle piattaforme di Facebook.