Facebook ha deciso di interrompere la costruzione del cavo sottomarino che avrebbe collegato la California e Hong Kong, per le tensioni tra Stati Uniti e Cina.

«A causa delle continue preoccupazioni del governo degli Stati Uniti circa i collegamenti di comunicazione diretta con Hong Kong, abbiamo deciso di ritirare la nostra richiesta alla Federal Communication Commission», ha detto un portavoce di Facebook, impegnandosi a riconfigurare il progetto per soddisfare le preoccupazioni del governo degli Stati Uniti.

Il gigante dei social network e diverse società di telecomunicazioni hanno presentato il loro primo permesso di costruzione nel 2018, per collegare due siti in California a Hong Kong e Taiwan. Il progetto doveva facilitare le comunicazioni tramite fibra ottica in grado di trasportare grandi volumi di dati con tempi di attesa molto bassi.