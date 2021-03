«Nei prossimi tre anni investiremo circa un miliardo di dollari nel mondo in Facebook News», ha detto Jesper Dub in una conferenza stampa online. Questo servizio, lanciato negli Usa nel 2019, e poi lo scorso gennaio in Gran Bretagna, sarà composto unicamente da articoli di editori della carta stampata: Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung o il quotidiano economico Handelsblatt.