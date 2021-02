Il patron di Facebook Mark Zuckerberg ha parlato oggi con il Governo australiano del disegno di legge che cerca di costringere i giganti della tecnologia a pagare i media per la ripresa dei loro contenuti.

Il primo ministro Scott Morrison ha insistito sul fatto che il suo Paese non intende piegarsi alle «minacce». A partire da ieri infatti, gli australiani non possono più pubblicare link ad articoli di notizie o visitare le pagine Facebook dei media australiani, che non possono più condividere i loro contenuti sul social network.