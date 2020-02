È ufficialmente fallito il test clinico di un vaccino per il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) che era in corso su 5.000 persone in Sudafrica: era iniziato nel 2016 ed era considerato il più promettente fino a questo momento. Lo ha annunciato, riporta il sito della prestigiosa rivista Science, Glenda Gray, presidente del South African Medical Research Council, che coordinava la sperimentazione. Il vaccino, chiamato HVTN 702, non protegge dunque dal virus Hiv.