Criminali offrono in vendita a prezzi esorbitanti sul «dark web» falsi vaccini contro il coronavirus e farmaci antivirali, oltre ad accessori e indumenti protettivi.

Lo rivela un rapporto dell’Australian Institute of Criminology realizzato dall’osservatorio sulla criminalità online dell’Australian National University.

L’autore del rapporto, Roderic Broadhurst, spiega che il «dark web» offre una visione rivelatrice sulle tendenze criminali. «Questo tipo di mercato viene utilizzato per le frodi e la vendita di prodotti contraffatti, e abbiamo visto che prodotti legati al Covid-19 non ne sono esenti».

La ricerca è stata condotta questo mese analizzando 645 inserzioni in 20 mercati sul «dark web», 12 dei quali offrivano prodotti relativi al coronavirus. In quasi la metà dei casi si trattava di accessori e indumenti protettivi come mascherine chirurgiche, presumibilmente rubati.