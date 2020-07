Falso allarme bomba oggi a bordo di un aereo della Ryanair in volo fra l’aeroporto londinese di Stansted e quello di Oslo, in Norvegia. Lo riferiscono i media del Regno Unito citando fonti della compagnia low cost irlandese e precisando che un passeggero, un cittadino britannico di 51 anni, è stato fermato per il sospetto di procurato allarme e preso in consegna poi dalla polizia norvegese.