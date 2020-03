Un’intera famiglia è stata trovata a Wuhan nel mercato del pesce Huanan, il ground zero dell’epidemia di coronavirus, dove si era nascosta per ben 43 giorni.

Un video, trasmesso da una tv locale, è rimbalzato su Beijing Tv: la famiglia, composta da padre, madre, figlio e un nonno, è risultata dalle prime analisi mediche in buone condizioni e non contagiata dalla Covid-19. A titolo precauzionale, tutti stanno comunque osservando un periodo di quarantena di 14 giorni in un albergo della città.