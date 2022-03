Fango, nebbia e gelide trincee: l’inferno di Buhas

Mentre sul Donbass cade un fitto nevischio le truppe filorusse avanzano nella steppa verso Ovest. Partite una settimana fa da Donetsk, la capitale dell’omonima autoproclamata repubblica separatista, le milizie controllate da Mosca sono avanzate di diversi chilometri, combattendo di villaggio in villaggio contro l’esercito ucraino che oppone resistenza. Le battaglie sono feroci. Le steppe in cui si combatte sono piatte e nebbiose, la neve che cade rende difficile guardare lontano. Un territorio, dunque, in cui i due eserciti si scontrano frontalmente, nessuno parte da una posizione di vantaggio. Per sferrare gli attacchi, ma anche per difendersi, russi e ucraini scavano delle trincee nei prati fangosi. La fanteria del Cremlino avanza scontrandosi corpo a corpo con i militari ucraini mentre dalle...