Si tratta del primo nell’Europa continentale, che arriva in Italia grazie ad un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo con 777 negozi in 8 Paesi, e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio Fao Schwarz. Il punto vendita sbarca a Milano dopo la chiusura nei giorni scorsi dell’ultimo negozio Disney in Italia che si trovava proprio in centro città, in corso Vittorio Emanuele.