Come riferisce la Cnbc, l’uomo proviene da Wakefield, nel Rhode Island, ed è stato trattato in un ospedale di Providence nell’ambito di un programma che prevede di curare almeno 100 persone. La terapia dell’azienda Biogen, che prevede un’infusione mensile, spiega l’ospedale, costa 56’000 dollari l’anno a paziente.

Il medicinale, un anticorpo monoclonale, è il primo approvato per la malattia in vent’anni, e ha avuto il via libera dall’autorità statunitense nonostante il parere quasi unanimemente contrario di una commissione indipendente, secondo cui i risultati dei test clinici non danno certezze sull’efficacia.