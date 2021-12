L’ente degli Stati Uniti per il controllo sui farmaci, la Food and Drug Administration (Fda), ha concesso l’autorizzazione emergenziale (Eua) all’uso di una combinazione di farmaci per prevenire la malattia Covid-19 in persone a rischio che non possono vaccinarsi o nelle quali il vaccino potrebbe essere inefficace. Lo ha comunicato l’Fda in una nota.

I dati indicano che una singola dose del farmaco può fornire una protezione di sei mesi.

Il farmaco, che potrà essere somministrato a partire dai 12 anni, è una combinazione di due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), progettati per legarsi alla proteina Spike del virus Sars-CoV-2, impedendogli di penetrare nelle cellule e di provocare l’infezione.

«I vaccini hanno dimostrato di essere la migliore difesa disponibile contro Covid-19. Tuttavia, ci sono alcune persone immunocompromesse che potrebbero non sviluppare una risposta immunitaria adeguata alla vaccinazione o che hanno una storia di gravi reazioni avverse al vaccino e non possono vaccinarsi. Di conseguenza necessitano di un’opzione di prevenzione alternativa», ha osservato Patrizia Cavazzoni, a capo del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci dell’Fda.

Nei trial clinici, la somministrazione del farmaco ha mostrato di ridurre del 77% il rischio di sviluppare Covid rispetto a chi aveva assunto un placebo; inoltre ha mostrato di esercitare un effetto protettivo per sei mesi.

Secondo l’azienda produttrice, AstraZeneca, «circa il 2% della popolazione globale è considerata a rischio di un’inadeguata risposta ai vaccini contro Covid-19. Circa 7 milioni di persone nei soli Stati Uniti sono immunocompromesse e potrebbero beneficiare [del farmaco] per la profilassi pre-esposizione di Covid. Tra esse ci sono pazienti con tumori del sangue o altre neoplasie trattati con chemioterapia e quelli che stanno prendendo farmaci dopo un trapianto di organo, o stanno assumendo farmaci immunosoppressori per patologie come la sclerosi multipla o l’artrite reumatoide», ha scritto l’azienda in una nota.

Lo scorso 14 ottobre, anche l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato di aver avviato la valutazione per rolling review del farmaco.

